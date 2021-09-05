Очень сильно обиделся: Петраков рассказал о конфликте с Малиновским

У главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова произошел конфликт с полузащитником Аталанты Русланом Малиновским.
Об этом Петраков рассказал на послематчевой пресс-конференции.
По его словам, Малиновский на него очень обиделся из-за того, что не попал в стартовый состав на матчи со сборными Казахстана и Франции.
— Я только знакомлюсь с командой. Я играю по новой схеме. Мы с ним пообщались, когда приехала сборная. Он обижается, что я его не поставил в стартовый состав. Он очень сильно на меня обиделся. Я попросил у него прощения, что только принял команду, — сказал Петраков.
Главный тренер отметил, что ему необходимы в составе игроки, которые обладают фланговой скоростью.
При этом он не смог прокомментировать, будет ли Малиновский в дальнейшем получать вызов в национальную сборную.
Напомним, в субботу, 4 сентября, сборная Украины сыграла вничью с Францией – матч закончился со счетом 1:1.
Украинской команде удалось в концовке первого тайма выйти вперед – отличился Николай Шапаренко, для которого этот гол стал первым за желто-синих.
В начале второго тайма счет сравнял Адриан Рабьо.
Фото: УАФ