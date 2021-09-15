Угони тачку у FAVBET. Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто

13 сентября FAVBET запустил третий этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем авто, поездок в Европу и ценных призов. А также подвел итоги прошлого розыгрыша.

Первую часть Угони тачку у FAVBET с отсылкой к культовой игре нулевых зрители восприняли с позитивом. Поэтому в компании решили завершить масштабную кампанию с розыгрышем машин и призов, еще раз расшевелив теплые и ностальгические чувства.

Во время первого этапа промо-мероприятия удалось максимально передать атмосферу Майами 80-х: пляжи, ночные вечеринки, музыка диско, зажигательные девушки и машины. Лицами кампании стали Артем Милевский и Виктор Вацко, которые органично вжились в роли героев игры и стали проводниками истории на пути к главному призу — Jaguar XE.

В течение первых этапов кампании стали известны имена двух владельцев Jaguar XE. Это Любовь из Киева и Игорь из Харькова. Третий владелец супер-приза станет известен в конце последнего этапа промо-мероприятия — в декабре 2021 года.

В финальной части Угони тачку у FAVBET действие переносится из ночного Майами 80-х на суровые улицы 90-х. Некая Грув стрит. Для этого созданы яркие образы героев с отсылкой к их прототипам. История насыщена легендарными отсылками — лоурайдерами, преследованиями, велосипедами — и завернута в рэп-клип начала нулевых. Эти образы станут новыми проводниками в истории и будут сопровождать игрока к самому финалу.

Промо-мероприятие продлится 12 недель. Еженедельно будут разыгрываться пять автомобилей Ford Ecosport, шесть путешествий в Европу, а в финале — Jaguar XE. Также еженедельно будет разыгрываться множество ценных призов.