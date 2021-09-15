Викради тачку у FAVBET. Стартує третя хвиля промо-заходу з розіграшем 21 авто

13 вересня FAVBET запустив третій етап масштабного промо-заходу з розіграшем авто, поїздок у Європу та цінних призів. А також підбив підсумки минулого розіграшу.

Першу частину Викради тачку у FAVBET з відсиланням до культової гри нульових глядачі сприйняли з позитивом. Тому в компанії вирішили завершити масштабну кампанію з розіграшем авто та призів, ще раз зворушивши теплі та ностальгійні відчуття.

Під час першого етапу промо-заходу вдалося максимально передати атмосферу Маямі 80-х: пляжі, нічні вечірки, музика диско, запальні дівчата і автомобілі. Обличчями кампанії стали Артем Мілевський та Віктор Вацко, які органічно вжилися у ролі героїв гри та стали провідниками історії на шляху до головного призу — Jaguar XE.

Протягом перших етапів кампанії стали відомі імена двох власників Jaguar XE. Це Любов з Києва та Ігор з Харкова. Третій власник супер-призу стане відомий наприкінці останнього етапу промо-заходу – у грудні 2021 року.

У фінальній частині Викради тачку у FAVBET дія переноситься з нічного Маямі 80-х на суворі вулиці 90-х. Така собі Грув стріт. Для цього створені яскраві образи героїв з відсиланням до їхніх прототипів. Історія насичена легендарними відсиланнями – лоурайдерами, переслідуваннями, велосипедами – та загорнена в реп-кліп початку нульових. Ці образи стануть новими провідниками в історії та супроводжуватимуть гравця до самого фіналу.

Промо-захід триватиме 12 тижнів. Щотижня розігруватимуть п’ять автомобілів Ford Ecosport, шість подорожей у Європу, а у фіналі — Jaguar XE. Також щотижня розігруватимуть безліч цінних призів.