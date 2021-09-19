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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Украинские спортсменки завоевали бронзу на чемпионате мира по гребле в Копенгагене

Украинские спортсменки завоевали бронзу на чемпионате мира по гребле в Копенгагене

Украинские спортсменки финишировали третьими в гребле на каноэ на чемпионате мира, который проходит в Копенгагене (столице Дании).

Женская сборная Украины завоевала бронзовую награду. Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова представили нашу страну в этом поединке.

Украинки финишировали с результатом 1.49,79, уступив лишь соперницам из Венгрии и Беларуси.

Людмила Лузан завоевала историческое достижение — каноистка выиграла три награды на чемпионате мира по гребле. Ранее ни одному украинскому спортсмену не удавалось завоевать три медали на одном ЧМ по гребле.

18 сентября украинка совместно с Анастасией Четвериковой завоевала золотую победу, а в каноэ-одиночке выиграла бронзовую. Обе медали Лузан получила на 500-метровке, на дистанции в 200 метров в каноэ-одиночке она финишировала четвертой.

Сейчас Украина имеет в своей копилке пять медалей на чемпионате мира по гребле. Среди них — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.

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Источник: Федерация каноэ Украины

Фото: Getty Images

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