Украинские спортсменки завоевали бронзу на чемпионате мира по гребле в Копенгагене

Украинские спортсменки финишировали третьими в гребле на каноэ на чемпионате мира, который проходит в Копенгагене (столице Дании).
Женская сборная Украины завоевала бронзовую награду. Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова представили нашу страну в этом поединке.
Украинки финишировали с результатом 1.49,79, уступив лишь соперницам из Венгрии и Беларуси.
Людмила Лузан завоевала историческое достижение — каноистка выиграла три награды на чемпионате мира по гребле. Ранее ни одному украинскому спортсмену не удавалось завоевать три медали на одном ЧМ по гребле.
18 сентября украинка совместно с Анастасией Четвериковой завоевала золотую победу, а в каноэ-одиночке выиграла бронзовую. Обе медали Лузан получила на 500-метровке, на дистанции в 200 метров в каноэ-одиночке она финишировала четвертой.
Сейчас Украина имеет в своей копилке пять медалей на чемпионате мира по гребле. Среди них — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.
Источник: Федерация каноэ Украины