Українські спортсменки вибороли бронзу на чемпіонаті світу з веслування в Копенгагені

Українські спортсменки фінішували третіми у веслуванні на каное на чемпіонаті світу, який проходить у Копенгагені (столиці Данії).

Жіноча збірна України виборола бронзову нагороду. Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник та Анастасія Четверикова представили нашу країну в цьому поєдинку.

Українки фінішували з результатом 1.49,79, поступившись лише суперницям з Угорщини та Білорусі.

Людмила Лузан виборола історичне досягнення – каноїстка виграла три нагороди на чемпіонаті світу з веслування. Раніше жодному українському спортсменові не вдавалося вибороти три медалі на одному ЧС з веслування.

18 вересня українка спільно з Анастасією Четверіковою виборола золоту перемогу, а у каное-одиночці виграла бронзову. Обидві медалі Лузан здобула на 500-метрівці, а на дистанції у 200 метрів в каное-одиночці вона фінішувала четвертою.

Наразі Україна має у своїй скарбничці п’ять медалей на чемпіонаті світу з веслування. Серед них – три золоті, одна срібна та одна бронзова нагороди.

Джерело: Федерація каное України