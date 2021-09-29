Киевское Динамо в среду, 29 сентября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене против Баварии. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Юлиана Нагельсманна. На победу мюнхенцев принимают ставки с коэффициентом 1.11. Успех бело-синих оценивают в 24.00. Ничейный результат встречи — 11.00.

На то, что баварцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.14, а на подопечных Мирчи Луческу — 5.80. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 33.00.

Матч в Мюнхене доверили судить итальянской бригаде арбитров во главе с рефери Марко Гуидо. Ему будут ассистировать соотечественники: Филиппо Мели и Джорджио Перетти. Обязанности четвертого рефери исполнит Фабио Мареска. За систему VAR будет отвечать Паоло Валери.

Это будет одиннадцатая встреча команд в истории. Пять раз преимущество было на стороне Баварии, четыре раза сильнее были киевляне, а еще один раз команды разошлись ничьей.

Последний раз соперники встречались в Лиге чемпионов в марте 2000 года в Киеве на стадионе Валерия Лобановского. Та игра завершилась победой Динамо со счетом 2:0.

В первом туре группового этапа Динамо Киев разошлось ничьей с португальской Бенфикой (0:0), а Бавария на выезде разгромила каталонскую Барселону (0:3).

Фото: Getty Images, ФК Динамо Киев