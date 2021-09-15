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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Динамо Киев сыграло вничью с Бенфикой в первом групповом матче Лиги чемпионов

динамо київ

Киевское Динамо и португальская Бенфика сыграли 14 сентября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках первого тура Лиги чемпионов 2021-2022.

Команды расписали сухую ничью 0:0.

Игра проходила при доминировании португальцев. Бенфика владела мячом 65% игрового времени и имела немало моментов. Соперники киевлян нанесли 12 ударов по воротам, из которых четыре были в створ. У Динамо было семь ударов по воротам за матч, из которых пять в створ.

На 93 минуте встречи Николай Шапаренко мог вырвать победу для киевлян в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Он забил гол, но судья воспользовался системой VAR и оказалось, что футболист был в офсайде.

Стартовые составы:

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Де Пена, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шкурин.
Бенфика: Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Морато, Жилберту, Мариу, Вайгль, Гримальдо, Эвертон, Силва, Яремчук.

Следующую игру сине-белые проведут с мюнхенской Баварией на выезде. Матч состоится 29 сентября. Фаворитом в этой встрече букмекеры считают мюнхенцев.

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Фото: ФК Динамо Киев

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