Киевское Динамо U-19 разгромило сверстников из мюнхенской Баварии со счетом 4:0. Встреча состоялась в Мюнхене в рамках второго тура Юношеской лиги УЕФА.

Футболисты украинской команды владели преимуществом на поле на протяжении всей игры и не позволили сопернику расписаться в собственных воротах.

За киевлян дублем в матче отметился новичок команды — сенегалец Самба Диалло. Еще по голу в свой актив записали Викентий Волошин и Илья Скрипник.

Бавария U-19 — Динамо U-19 — 0:4

Динамо U-19 : Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцык, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Малыш, 73 )

: Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцык, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Малыш, 73 ) Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

В первом туре юноши с Динамо разгромили португальскую Бенфику в Киеве со счетом 4:0.

В турнирной таблице группы Динамо лидирует, имея в активе шесть пунктов. На втором месте идет Бенфика, которая имеет в активе три балла.

По регламенту соревнований, победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, занявшая второе место, попадет в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Главная команда киевского Динамо сегодня, 29 сентября, в Мюнхене встретится с Баварией во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры в матче Бавария — Динамо отдают предпочтение подопечным Юлиана Нагельсманна.

Фото: Академия ФК Динамо Киев