Олимпиада-2020 — украинским спортсменам выплатят до 200 тысяч грн за 4-6 места

Украинским спортсменам, которые заняли четвертое-шестое места на летних Олимпийских играх в Токио-2020 выплатят единовременно вознаграждение.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 сентября.

Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли места с четвертого по шестое, а также их наставники.

Сколько выплатят спортсменам?

четвертое место — 200 тыс. грн

пятое место — 140 тыс. грн

шестое место — 100 тыс. грн

Во время заседания также приняли, что для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета министров. Размер такой стипендии составит более 40 тыс. грн.

На летних Олимпийских играх в Токио-2020 сборная Украины завоевала 19 наград разного сорта и заняла 44 позицию в общем медальном зачете соревнований.

По количеству завоеванных наград Украина на 16 строчке. В частности, украинские олимпийцы по этому показателю смогли превзойти результат предыдущей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда наши спортсмены завоевали 11 наград.