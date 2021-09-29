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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Кабмин утвердил денежные вознаграждения спортсменам за 4-6 места на Играх-2020

збірна україни олімпіада

Украинским спортсменам, которые заняли четвертое-шестое места на летних Олимпийских играх в Токио-2020 выплатят единовременно вознаграждение.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 сентября.

Олимпиада-2020 — украинским спортсменам выплатят до 200 тысяч грн за 4-6 места

Государственное денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев, которые заняли места с четвертого по шестое, а также их наставники.

Сколько выплатят спортсменам?

  • четвертое место — 200 тыс. грн
  • пятое место — 140 тыс. грн
  • шестое место — 100 тыс. грн

Во время заседания также приняли, что для тренеров, которые готовят нашу сборную к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета министров. Размер такой стипендии составит более 40 тыс. грн.

На летних Олимпийских играх в Токио-2020 сборная Украины завоевала 19 наград разного сорта и заняла 44 позицию в общем медальном зачете соревнований.

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По количеству завоеванных наград Украина на 16 строчке. В частности, украинские олимпийцы по этому показателю смогли превзойти результат предыдущей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда наши спортсмены завоевали 11 наград.

Фото: Getty Images

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