Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно одержала победу над представительницей США Амандой Анисимовой в рамках второго круга теннисного турнира в Чикаго.

Свитолина обыграла 20-летнюю Анисимову со счетом 6:4, 6:3. Украинке понадобился 1 час и 20 минут, чтобы забрать триумф на этом этапе.

В первой партии шестая ракетка мира удачно оформила два брейка при одном у американки. Также украинка реализовала свой первый сет-пойнт.

На старте второго сета украинская теннисистка сразу взяла подачу Анисимовой, однако американка сделала обратный брейк.

А вот в пятом гейме Свитолина снова вырвала победу на подаче Аманды и повела со счетом 5:3. На девятом сете Элина смогла победить на подаче соперницы.

За всю игру 27-летняя украинка сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. В то же время американка выполнила один эйс, семь двойных ошибок и два брейка при трех брейк-пойнтах.

В следующем раунде турнира WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic Свитолина встретится с Еленой Габриеле Русе из Румынии.

Отметим, что Русе во втором круге турнира обыграла украинку Екатерину Козлову в двух сетах — 7:5, 6:2.

Еще одна украинка Даяна Ястремская также стартовала в 1/32 финала. Девушка обыграла третью ракетку Франции Ализе Корне. Однако в следующем этапе она уступила Элизе Мертенс из Бельгии.