22 октября в Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули 252 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Их личности еще предстоит установить.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина вернула тела 252 погибших: что известно

По информации Координационного штаба, в Украину репатриировали 252 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

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Сейчас личности погибших еще предстоит установить. Для этого следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые исследования.

В штабе подчеркнули, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе украинских государственных учреждений и структур сектора безопасности и обороны.

К проведению репатриационных мероприятий присоединились Координационный штаб, Объединенный центр при СБУ, Вооруженные Силы Украины, Министерство внутренних дел, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и другие структуры.

После возвращения в Украину тела погибших доставляют в специализированные государственные учреждения.

Этим занимаются военнослужащие Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству ВСУ.

Далее тела передадут представителям правоохранительных органов системы МВД и специалистам судебно-медицинской экспертизы системы Минздрава.

Фото: Координационный штаб