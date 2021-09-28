Українка Даяна Ястремська успішно стартувала на тенісному турнірі у Чикаго (США). 21-річна тенісистка обіграла третьо ракетку Франції.

У матчі першого кола туру Ястремська здолала представницю Франції Алізе Корне з рахунком 7:5, 6:1.

Так, у першому геймі українці довелося докласти максимум зусиль, щоб вирвати перемогу на власній подачі. Однак у третьому геймі вона дозволила Корне зробити перший брейк матчу.

У шостому геймі Даяна зуміла зробити рахунок нічийним (3:3). А от наприкінці сету вона оформила ще один брейк й реалізувала сетбол після подвійної помилки француженки.

У другій партії Ястремська повела з брейком 3:1. А у шостому геймі тенісистка зуміла взяти другу подачу Корне. Даяна подавала на матч за рахунку 5:1 і впевнено завершила партію на свою користь.

Відзначимо, що це була перша зустріч тенісисток. Водночас для Даяни це шоста перемога, яку вона здобуває над тенісистками з Франції.

Таким чином Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic.

У наступному раунді українка вперше зустрінеться з сьомою сіяною і 18-ю ракеткою світу з Бельгії Елісе Мертенс.

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