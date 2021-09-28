Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Ястремська здолала в стартовому раунді тенісного турніру третю ракетку Франції

Даяна Ястремська

Українка Даяна Ястремська успішно стартувала на тенісному турнірі у Чикаго (США). 21-річна тенісистка обіграла третьо ракетку Франції.

У матчі першого кола туру Ястремська здолала представницю Франції Алізе Корне з рахунком 7:5, 6:1.

Так, у першому геймі українці довелося докласти максимум зусиль, щоб вирвати перемогу на власній подачі. Однак у третьому геймі вона дозволила Корне зробити перший брейк матчу.

У шостому геймі Даяна зуміла зробити рахунок нічийним (3:3). А от наприкінці сету вона оформила ще один брейк й реалізувала сетбол після подвійної помилки француженки.

У другій партії Ястремська повела з брейком 3:1. А у шостому геймі тенісистка зуміла взяти другу подачу Корне. Даяна подавала на матч за рахунку 5:1 і впевнено завершила партію на свою користь.

Відзначимо, що це була перша зустріч тенісисток. Водночас для Даяни це шоста перемога, яку вона здобуває над тенісистками з Франції.

Таким чином Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA-500 Chicago Fall Tennis Classic.

У наступному раунді українка вперше зустрінеться з сьомою сіяною і 18-ю ракеткою світу з Бельгії Елісе Мертенс.

Читайте:

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка