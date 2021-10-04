Рейтинг WTA: Свитолина рискует покинуть топ-10 сильнейших теннисисток мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на седьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое падение стало следствием неудачного выступления на турнире серии WTA-500 в Чикаго.

Украинку в рейтинге потеснила представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая стала победительницей турнира в Чикаго. Мугуруса опережает Свитолину на 219 очков, а от вылета из первой десятки Элину отделяет 641 очко.

Еще три украинки, которые находятся в первой сотни рейтинга тоже ухудшили свое положение.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк опустилась на одну строчку и теперь занимает 58 место. Недалеко от нее расположилась Ангелина Калинина, которая потеряла две позиции и теперь 62-я. До недавнего времени второй номер среди украинок Даяна Ястремская пока только 75-я.

Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти, вторая строчка за белоруской Ариной Сабаленка, а замыкает топ-3 представительница Чехии Плишкова.

Элина Свитолина уступила в 1/4 финала в Чикаго Онс Жабер из Туниса. Для Элины это была четвертая встреча с этой теннисисткой и первое поражение.