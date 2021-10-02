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Анастасія Рогожінська |

Світоліна з травмою програла дев’ять геймів поспіль в 1/4 фіналу турніру в Чикаго

Світоліна програла Вільямс у півфіналі US Open

Шоста ракетку світу Еліна Світоліна програла у 1/4 фіналу тенісного турніру WTA500 в Чикаго представниці Тунісу Онс Жабер.

Відомо, що перша ракетка України виходила на поєдинок з перебинтованою правою ногою. Однак про стан її травми і те, чи впливала вона на гру невідомо.

Світоліна програла у Чикаго суперниці з Тунісу

Тенісний матч між Світоліною та Жабер тривав 83 хвилин і закінчився з рахунком 0:2 (4:6, 2:6).

Світоліна успішно стартувала, вся перевага була у неї. Так, українка зробила досить швидкий брейк і повела з рахунком 4:1.

Також Еліна заробила ще два брейкпоїнти на подачі суперниці. Та, на жаль, вона не змогла реалізувати їх, після чого решта партій в українки перестали складатися.

Тоді Жабер змогла повести з рахунком 4:6. Вона здобула перемогу уже у першому сеті.

Згодом Онс забрала ще чотири стартові гейми у другій партії з двома брейками. Водночас Світоліна заробила сім брейкпоїнтів, не реалізувала жодного і робила серйозні помилки.

Таким чином Жабер виграла дев’ять геймів поспіль у двох сетах. Вона не втратила перевагу у два брейки у другій партії – 6:2.

Відзначимо, що це була четверта зустріч тенісисток. Попередні три виграла Світоліна, однак цього разу вона віддала перевагу суперниці.

На чинному турнірі в Чикаго українка виступала у статусі першої сіяної, тоді як Жабер – шостої.

Та все ж Світоліна залишається серед претенденток на участь в Підсумковому турнірі сезону, однак шанси зменшуються. Адже після цього матчу Жабер стала восьмою у кваліфікації, а Світоліна – 13-ю.

У півфіналі Онс Жабер боротиметься проти Єлени Рибакіної з Казахстану. А Світоліна з 4 жовтня виступатиме у наступному турнірі – Індіан Веллс, США.

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