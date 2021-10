Світоліна програла у Чикаго суперниці з Тунісу

Шоста ракетку світу Еліна Світоліна програла у 1/4 фіналу тенісного турніру WTA500 в Чикаго представниці Тунісу Онс Жабер.

Відомо, що перша ракетка України виходила на поєдинок з перебинтованою правою ногою. Однак про стан її травми і те, чи впливала вона на гру невідомо.

Тенісний матч між Світоліною та Жабер тривав 83 хвилин і закінчився з рахунком 0:2 (4:6, 2:6).

Світоліна успішно стартувала, вся перевага була у неї. Так, українка зробила досить швидкий брейк і повела з рахунком 4:1.

Також Еліна заробила ще два брейкпоїнти на подачі суперниці. Та, на жаль, вона не змогла реалізувати їх, після чого решта партій в українки перестали складатися.

Тоді Жабер змогла повести з рахунком 4:6. Вона здобула перемогу уже у першому сеті.

Згодом Онс забрала ще чотири стартові гейми у другій партії з двома брейками. Водночас Світоліна заробила сім брейкпоїнтів, не реалізувала жодного і робила серйозні помилки.

Таким чином Жабер виграла дев’ять геймів поспіль у двох сетах. Вона не втратила перевагу у два брейки у другій партії – 6:2.

Snatched her 43rd win of 2021 ????@Ons_Jabeur powers past the No.1 seed Svitolina, 6-4, 6-2!#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/PflzlZdp0t

— wta (@WTA) October 1, 2021