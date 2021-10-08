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Марія Степанюк |

Ньюкасл Юнайтед выкупил саудовский фонд и сделал его самым богатым в мире

Ньюкасл Юнайтед саудиты

Английский Ньюкасл Юнайтед приобрел самый богатый частный фонд в мире PIF — Public Investment Fund из Саудовской Аравии. Сумма сделки составила $360 млн.

Фонд, активы которого превышают $400 млрд, возглавляет наследный принц Мухаммед ибн Салман. Приобретение сорок саудовцами сделает их самым богатым футбольным клубом мира, ведь состояние фонда почти в 11 раз превышают те, которыми обладает шейх Мансур — владелец Манчестер Сити.

Мухаммед ібн Салман

Мухаммед ибн Салман. Фото: Depositphotos

Состояние новых владельцев Ньюкасл Юнайтед также сильно превышают капитал владельца французского ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Исполнительным президентом клуба будет Ясир Аль-Румайян, которого поддерживают болельщики Ньюкасла.

Фанаты пришли к стадиону клуба Сент-Джеймс Парк, где праздновали окончание 14-летней эры правления Майка Эшли, который отказывался вкладывать средства не только в инфраструктуру, но и в трансферы.

Год назад АПЛ не согласовала покупку Ньюкасла PIF из-за конфликта между Саудовской Аравией и катарским бродкастером beIN Sports. С Катаром Саудовская Аравия конфликтует с 2017 года, а beIN Sports запрещен на ее территории.

Саудовцы придумали телеприставки BeoutQ: сигнал beIN и остальных каналов воровали и перепродавали. Ради соглашения о покупке клуба шейхи согласились на все требования АПЛ и прикрыли все пиратские каналы, которые ретранслировали beIN, и разрешили катарцам вещания в стране. В качестве компенсации они предложили катарцам $1 млрд, тогда АПЛ ускорила процесс одобрения сделки.

Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе — но будут делать это постепенно, чтобы не нарушить внутренний английский фэйр-плей и требования УЕФА.

Что известно о Ньюкасл Юнайтед?

Ньюкасл основали в 1892 году. За всю историю команда четыре раза становилась чемпионом Англии, шесть раз выигрывала Кубок Англии и становилась обладателем Суперкубка страны. Свой последний трофей команда выигрывала еще в 1955 году, когда взяла Кубок Англии.

Бывший владелец клуба Майкл Эшли владел клубом на протяжении 14 лет. Впервые о намерении его продать он объявил еще в 2008 году.

Источник: Premier League, Daily Mail

Фото: Getty Images

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