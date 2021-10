Английский Ньюкасл Юнайтед приобрел самый богатый частный фонд в мире PIF — Public Investment Fund из Саудовской Аравии. Сумма сделки составила $360 млн.

Фонд, активы которого превышают $400 млрд, возглавляет наследный принц Мухаммед ибн Салман. Приобретение сорок саудовцами сделает их самым богатым футбольным клубом мира, ведь состояние фонда почти в 11 раз превышают те, которыми обладает шейх Мансур — владелец Манчестер Сити.

Состояние новых владельцев Ньюкасл Юнайтед также сильно превышают капитал владельца французского ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Исполнительным президентом клуба будет Ясир Аль-Румайян, которого поддерживают болельщики Ньюкасла.

Фанаты пришли к стадиону клуба Сент-Джеймс Парк, где праздновали окончание 14-летней эры правления Майка Эшли, который отказывался вкладывать средства не только в инфраструктуру, но и в трансферы.

