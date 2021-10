Англійський Ньюкасл Юнайтед придбав найбагатший приватний фонд у світі PIF – Public Investment Fund із Саудівської Аравії. Сума угоди склала $360 млн.

Фонд, активи якого перевищують $400 млрд, очолює спадковий принц Мухаммед ібн Салман. Придбання сорок саудитами зробить їх найбагатшим футбольним клубом світу, адже статки фонду майже в 11 разів перевищують ті, якими володіє шейх Мансур – власник Манчестер Сіті.

Статки нових власників Ньюкасл Юнайтед також сильно перевищують капітал власника французького ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

Виконавчим президентом клубу буде Ясір Аль-Румаян, якого підтримують вболівальники Ньюкасла.

Фанати прийшли до стадіону клубу Сент-Джеймс Парк, де святкували закінчення 14-річної ери правління Майка Ешлі, який відмовлявся вкладати кошти не лише в інфраструктуру, але й у трансфери.

Fans have been cheering and chanting outside St James’ Park in Newcastle, as they celebrated the club’s £300m takeover by a Saudi-led consortium.

More on this story here: https://t.co/ntra2rY6cr pic.twitter.com/YlsI4dcZfE

— Sky News (@SkyNews) October 7, 2021