Англійський Ньюкасл Юнайтед придбав найбагатший приватний фонд у світі PIF – Public Investment Fund із Саудівської Аравії. Сума угоди склала $360 млн.

Фонд, активи якого перевищують $400 млрд, очолює спадковий принц Мухаммед ібн Салман. Придбання сорок саудитами зробить їх найбагатшим футбольним клубом світу, адже статки фонду майже в 11 разів перевищують ті, якими володіє шейх Мансур – власник Манчестер Сіті.

Статки нових власників Ньюкасл Юнайтед також сильно перевищують капітал власника французького ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

Виконавчим президентом клубу буде Ясір Аль-Румаян, якого підтримують вболівальники Ньюкасла.

Фанати прийшли до стадіону клубу Сент-Джеймс Парк, де святкували закінчення 14-річної ери правління Майка Ешлі, який відмовлявся вкладати кошти не лише в інфраструктуру, але й у трансфери.

Fans have been cheering and chanting outside St James’ Park in Newcastle, as they celebrated the club’s £300m takeover by a Saudi-led consortium. More on this story here: https://t.co/ntra2rY6cr pic.twitter.com/YlsI4dcZfE — Sky News (@SkyNews) October 7, 2021

Рік тому АПЛ не погодила купівлю Ньюкасла PIF через конфлікт між Саудівською Аравією та катарським бродкастером beIN Sports. З Катаром Саудівська Аравія конфліктує з 2017 року, а beIN Sports заборонений на її території.

Саудівці придумали телеприставки BeoutQ: сигнал beIN та решти каналів крали і перепродавали. Заради угоди про купівлю клубу шейхи погодилися на всі вимоги АПЛ та прикрили всі піратські канали, які ретранслювали beIN, і дозволили катарцам мовлення в країні. Як компенсацію вони запропонували катарцям $1 млрд, тоді АПЛ пришвидшила процес схвалення угоди.

Аравійців планують інвестувати в команду великі гроші вже в січні, але робитимуть це поступово, щоб не порушити внутрішній англійський фейр-плей та вимоги УЄФА.

Що відомо про Ньюкасл Юнайтед?

Ньюкасл заснували у 1892 році. За всю історію команда чотири рази ставала чемпіоном Англії, шість разів вигравала Кубок Англії та ставала володарем Суперкубка країни. Свій останній трофей команда вигравала ще у 1955 році, коли взяла Кубок Англії.

Колишній власник клубу Майкл Ешлі володів клубом протягом 14 років. Вперше про намір його продати він оголосив ще в 2008 році.

Джерело: Premier League, Daily Mail