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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 13 июля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 152 боевых столкновений.

Об этом по состоянию на 22:00 12 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий — война в Украине в материале Фактов ICTV.

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Карта боевых действий в Украине на 13 июля 2025

карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
Фото: ISW
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня
карта бойових дій 13 липня

Ситуация в Украине на 13 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боеприкосновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, совершил 323 обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Роща и в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 15 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое и Молодецкое.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

В Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

Потери врага на 13 июля 2025 года

  • личного состава — (+1240) человек;
  • танков — 11016 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед;
  • артиллерийских систем 30243 (+49) ед;
  • РСЗО — (+1) ед;
  • средства ПВО -1194 (+1) ед;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263);
  • крылатые ракеты — 3491 (+32);
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101);
  • специальная техника — 3929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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