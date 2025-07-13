Карта боевых действий на 13 июля 2025 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 152 боевых столкновений.

Об этом по состоянию на 22:00 12 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий — война в Украине в материале Фактов ICTV.

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Карта боевых действий в Украине на 13 июля 2025

Ситуация в Украине на 13 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боеприкосновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, совершил 323 обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Роща и в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 15 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое и Молодецкое.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

В Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

Потери врага на 13 июля 2025 года

личного состава — (+1240) человек;

танков — 11016 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед;

артиллерийских систем 30243 (+49) ед;

РСЗО — (+1) ед;

средства ПВО -1194 (+1) ед;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263);

крылатые ракеты — 3491 (+32);

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101);

специальная техника — 3929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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