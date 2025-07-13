Карта боевых действий на 13 июля 2025 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 152 боевых столкновений.
Об этом по состоянию на 22:00 12 июля сообщили в Генштабе ВСУ.
Карта боевых действий — война в Украине в материале Фактов ICTV.
Карта боевых действий в Украине на 13 июля 2025
Ситуация в Украине на 13 июля 2025 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боеприкосновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, совершил 323 обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Роща и в сторону населенного пункта Новоосиново.
На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.
На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 15 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений вблизи населенного пункта Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое и Молодецкое.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.
В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.
В Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.
Потери врага на 13 июля 2025 года
- личного состава — (+1240) человек;
- танков — 11016 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед;
- артиллерийских систем 30243 (+49) ед;
- РСЗО — (+1) ед;
- средства ПВО -1194 (+1) ед;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263);
- крылатые ракеты — 3491 (+32);
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101);
- специальная техника — 3929.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.