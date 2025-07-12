Германия собирается профинансировать дальнобойные ракеты для Украины
Германия планирует профинансировать закупку ракет Patriot большой дальности для поддержки Украины в объеме, исчисляемом трехзначными суммами.
Об этом заявил генерал-майор немецкой армии, командир штаба планирования и руководства Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг.
Украина получит дальнобойные ракеты от Германии
Руководитель Специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии утверждает, что нужны системы вооружения, способные проникать вглубь территории Российской Федерации, чтобы атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты.
Генерал-майор армии Германии объяснил, что первые поставки ракет ожидаются в 2026-2027 годах.
Он обратил внимание, что Германия готова предоставить такие системы вооружения.
В частности, первые системы дальнобойного оружия планируют передать уже в конце июля в рамках соглашения с Министерством обороны Украины, которое Германия инициировала в конце мая, сказал Фрейдинг.
По его мнению, это значительно усилит противовоздушную оборону и возможности Украины в ближайшие недели и месяцы.
Источник: ZDF heute