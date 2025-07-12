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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Германия собирается профинансировать дальнобойные ракеты для Украины

ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

Германия планирует профинансировать закупку ракет Patriot большой дальности для поддержки Украины в объеме, исчисляемом трехзначными суммами.

Об этом заявил генерал-майор немецкой армии, командир штаба планирования и руководства Министерства обороны ФРГ Кристиан Фрейдинг.

Украина получит дальнобойные ракеты от Германии

Руководитель Специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии утверждает, что нужны системы вооружения, способные проникать вглубь территории Российской Федерации, чтобы атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты.

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Генерал-майор армии Германии объяснил, что первые поставки ракет ожидаются в 2026-2027 годах.

Он обратил внимание, что Германия готова предоставить такие системы вооружения.

В частности, первые системы дальнобойного оружия планируют передать уже в конце июля в рамках соглашения с Министерством обороны Украины, которое Германия инициировала в конце мая, сказал Фрейдинг.

По его мнению, это значительно усилит противовоздушную оборону и возможности Украины в ближайшие недели и месяцы.

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Источник: ZDF heute

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