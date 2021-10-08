Украинец будет боксировать в андекарте поединка Фьюри — Уайлдер

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист будет боксировать в андекарте третьего боя между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Сначала 29-летний украинец должен был боксировать в андекарте этого поединка еще 24 июля, но тогда вечер бокса перенесли из-за положительного теста на коронавирус у цыганского короля.

Соперником Выхриста станет 33-летний американец Майкл Маршалл. В его активе восемь боев на профи-ринге, из которых в шести он победил, еще в одном потерпел поражение и один свел вничью.

Большой вечер бокса состоится в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону главного боксерского поединка будет стоять чемпионский пояс WBC, который сейчас принадлежит Фьюри.

Всего в андекарте боя Фьюри — Уайлдер состоится семь боев. Для Выхрист это будет первый поединок на территории США, да еще и в рамках такого масштабного вечера бокса.

Виктор Выхрист — чемпион Европы-2017 и чемпион Европейских игр-2019 в Минске. В любителях он выступал за команду Украинские атаманы и участвовал во Всемирной серии бокса.

Он провел семь поединков в профи и во всех одержал победу. Ранее он боксировал во Франции, Германии и Украины.

Фото: Виктор Выхрист