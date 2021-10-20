Чемпионат мира каждые два года: как новая реформа может расколоть футбол

Более 12 европейских футбольных ассоциаций рассматривают вариант выйти из состава ФИФА после проведения чемпионата мира 2026 года. Причиной их решения стала идея ФИФА дважды в четыре года проводить Мундиаль.

Планы по удвоению частоты чемпионатов мира президент ФИФА Джанни Инфантино озвучил во вторник в частном разговоре со многими руководителями 55 европейских ассоциаций.

Издание Associated Press пишет, что УЕФА уже получил сообщение от более чем десяти федераций о готовности выйти из состава ФИФА. Вскоре они планируют озвучить свои намерения ФИФА.

На прошлой неделе с такой угрозой уже выступили шесть футбольных ассоциаций европейских стран. В совместном заявлении футбольных органов Дании, Исландии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Фарерских островов говорится:

— Если большинство в ФИФА решит принять предложение о проведении (каждые два года, — Ред.) чемпионата мира по футболу, северным футбольным ассоциациям придется рассмотреть дальнейшие действия и сценарии, которые ближе к нашим фундаментальных ценностей, чем те, что выдвигает нынешнее предложение ФИФА.

Идея проведения ЧМ каждые два года

Впервые о проведении чемпионата мира каждые два года заговорили в мае 2021-го во время конгресса ФИФА. С такой инициативой выступил представитель Саудовской Аравии, а его идею поддержали 166 федераций.

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер, который занимает должность директора ФИФА по глобальному развитию, считает, что болельщикам нужны понятные турниры, соревнования c высокими ставками.

— Представьте: чемпионат мира-2026 в США, Мексике и Канаде; в 2027-м — чемпионат Европы и другие континентальные турниры, а в 2028-м — снова чемпионат мира, и так далее. Другие матчи на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики, — говорил Арсен в интервью L’Equipe.

Накануне организация разослала проект календаря национальным федерациям. Изменения могут вступить в силу после ЧМ-2026. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Кто критикует идею?

Идея проведения чемпионата мира каждые два года не вызвала восторга у президента УЕФА Александера Чеферина. Он даже пригрозил бойкотом со стороны европейских команд, если ФИФА реализует свой план.

По его мнению, проведение Мундиаля раз в два года снизит значимость турнира, а также негативно скажется на здоровье игроков. Против реформы выступали также Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) и Ассоциация футбольных клубов.

По мнению бывшего игрока сборной Германии Филиппа Лама, эта реформа негативно скажется на игроках и болельщиках.

— Сокращение срока между чемпионатами мира создаст впечатление, что главный элемент футбола — деньги. Крупные спортивные соревнования требуют терпения и времени. Это важно для их устойчивости. Греки четыре года носили титул чемпионов Европы, португальцы — пять, испанцы — восемь, — сказал он.

Может ли ассоциация выйти из состава ФИФА?

Выход из ФИФА не повлияет на национальные или клубные команды-члены УЕФА, которые играют в еврокубках. Гибралтар получил членство в УЕФА в 2013 году, чтобы играть в континентальных играх, а потом три года спустя был принят в ФИФА.

Любая федерация, которая решит выйти из ФИФА, может иметь поддержку президента УЕФА Александера Чеферина.

Ст. 18 устава ФИФА определяет, что ассоциация может выйти из состава, уведомив об этом за шесть месяцев до окончания календарного года.

Выход стран из ФИФА может стать беспрецедентной эскалацией спора, который расколет игру миллионов.

Хотя УЕФА является лишь одной из шести континентальных конфедераций, именно она приносит больше всего денег. Доход УЕФА больше, чем ФИФА, которая контролирует мировой футбол. ФИФА зарабатывает около $6 млрд за четырехлетний цикл против $14 млрд в УЕФА. Союз получает прибыль за счет ежегодного турнира Лиги чемпионов.