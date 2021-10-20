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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Стартовало голосование Топ-100 спортсменов Украины 2021 Фактов ICTV

Топ-100 спортсменів України

Сайт Факты ICTV объявляет о старте проекта Топ-100 спортсменов Украины. Пользователи сайта смогут выбрать лучшего спортсмена нашей страны по итогам 2021 года.

В рейтинг попали лучшие украинские атлеты, которые не раз поднимались на пьедестал почета и заставляли радоваться собственным достижениям на европейских и мировых аренах.

Больше всего представителей в список Топ-100 спортсменов Украины делегировали: легкая атлетика (14), плавание (9), футбол (9), борьба (9), биатлон (8), бокс (7), теннис (4) и тяжелая атлетика (4).

В рейтинге представлены юные, пока еще малоизвестные широкой публике спортивные звезды, которые, однако, уже успели удивить мир и войти в историю, а также пять сборных команд, занявших высокие места в финальных стадиях чемпионатов Европы и Олимпиады.

Победителя проекта будут выбирать пользователи сайта путем голосования.

Все желающие могут проголосовать за своего любимого спортсмена. Для этого нужно авторизоваться на сайте Топ-100 спортсменов Украины с помощью аккаунта в Facebook или почтового ящика. За одного кандидата можно отдать только один голос, однако разрешено голосовать за других атлетов или команды.

В случае зафиксированных манипуляций за того или иного атлета (по его инициативе или посторонних лиц) руководство сайта Факты ICTV оставляет за собой право снять спортсмена с голосования или аннулировать сомнительные голоса.

Голосование продлится с 20 октября по 21 ноября 2021 года. Итоги голосования станут известны в ноябре, после  завершения голосования.

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