Украина вернула тела 252 погибших военных: что известно
- В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 252 погибших.
- По информации российской стороны, репатриированные тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.
- Правоохранители и экспертные учреждения МВД проведут необходимые исследования по установлению лиц погибших.
В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 252 погибших. По информации российской стороны, они принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.
Украина вернула тела 252 погибших: что известно
Как сообщают Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Генеральный штаб ВСУ, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 252 погибших.
Отмечается, что возвращение тел произошло при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмана, Секретариата уполномоченного по пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности.
— Неотъемлемой составляющей этого процесса является поисковая группа Гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины На щиті, деятельность которых координирует Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Под угрозой ударов беспилотников, дистанционного минирования и вражеских обстрелов, они продолжают работать в сложных и опасных районах. Ибо для тех, кто отдал жизнь за Украину, дорога домой не может остаться незавершенной, — сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В дальнейшем правоохранители совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые исследования по установлению личностей репатриированных погибших.
В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие репатриации.
ВСУ обеспечат перевозку тел в определенные государственные специализированные учреждения и их передачу правоохранителям и специалистам судебно-медицинской экспертизы.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными