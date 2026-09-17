В Украину по результатам репатриационных мер вернули тела 252 погибших. По информации российской стороны, они принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Украина вернула тела 252 погибших: что известно

Как сообщают Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Генеральный штаб ВСУ, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 252 погибших.

Отмечается, что возвращение тел произошло при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса омбудсмана, Секретариата уполномоченного по пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности.

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— Неотъемлемой составляющей этого процесса является поисковая группа Гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины На щиті, деятельность которых координирует Центральное управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Под угрозой ударов беспилотников, дистанционного минирования и вражеских обстрелов, они продолжают работать в сложных и опасных районах. Ибо для тех, кто отдал жизнь за Украину, дорога домой не может остаться незавершенной, — сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В дальнейшем правоохранители совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые исследования по установлению личностей репатриированных погибших.

В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие репатриации.

ВСУ обеспечат перевозку тел в определенные государственные специализированные учреждения и их передачу правоохранителям и специалистам судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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