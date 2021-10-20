Стартувало голосування Топ-100 спортсменів України 2021 Фактів ICTV

Сайт Факти ICTV оголошує про старт проекту Топ-100 спортсменів України. Користувачі сайту зможуть обрати найкращого спортсмена нашої країни за підсумками 2021 року.

До рейтингу потрапили найкращі українські атлети, котрі не раз підіймалися на п’єдестал пошани та змушували радіти власним здобуткам на європейських та світових аренах.

Найбільше представників до списку Топ-100 спортсменів України делегували: легка атлетика (14), плавання (9), футбол (9), боротьба (9), біатлон (8), бокс (7), теніс (4) та важка атлетика (4).

У рейтингу представлені юні й поки ще маловідомі широкому загалу спортивні зірки, котрі вже встигли здивувати світ та увійти в історію, а також п’ять збірних команд, що посіли високі місця у фінальних стадіях чемпіонатів Європи та Олімпіади.

Переможця проекту обиратимуть користувачі сайту шляхом голосування.

Усі охочі можуть проголосувати за свого улюбленого спортсмена. Для цього слід авторизуватися на сайті Топ-100 спортсменів України за допомогою акаунту у Facebook або поштової скриньки. За одного кандидата можна віддати лише один голос, однак дозволено голосувати за інших атлетів або команди.

У разі зафіксованих маніпуляцій за того чи іншого атлета (з його ініціативи або сторонніх осіб) керівництво сайту Факти ICTV залишає за собою право зняти спортсмена з голосування або анулювати сумнівні голоси.

Голосування триватиме з 20 жовтня до 21 листопада 2021 року. Підсумки голосування стануть відомі у листопаді, після завершення голосування.