Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским.

Дружеский матч состоялся в академии 20-кратного победителя турниров серии Grand Slam на Мальорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)

О встрече сообщили в Twitter на официальной странице Международной теннисной организации (ITF).

— Недавно мечты Станиславского воплотились в реальность, когда он встретил своего кумира, говорится в сообщении.

These photos are just pic.twitter.com/Q2uV8YvNsI — ITF (@ITFTennis) October 29, 2021

Леонид Станиславский считается самым возрастным теннисистом мира, который участвует в соревнованиях. За это достижение его в июле 2021 года внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В марте 2021 года уроженцу Харькова исполнилось 97 лет.

Рафаэль Надаль – 20-кратный победитель турниров серии Grand Slam. Кроме испанца, это достижение покорилось Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

Его считают одним из лучших теннисистов всех времен, а за его триумфальные выступления на грунтовых кортах он получил прозвище Король грунта.

Фото: ITF