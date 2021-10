Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским.

Дружеский матч состоялся в академии 20-кратного победителя турниров серии Grand Slam на Мальорке.

О встрече сообщили в Twitter на официальной странице Международной теннисной организации (ITF).

— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021