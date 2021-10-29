Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским.
Дружеский матч состоялся в академии 20-кратного победителя турниров серии Grand Slam на Мальорке.
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О встрече сообщили в Twitter на официальной странице Международной теннисной организации (ITF).
— Недавно мечты Станиславского воплотились в реальность, когда он встретил своего кумира, говорится в сообщении.
These photos are just pic.twitter.com/Q2uV8YvNsI
— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021
Леонид Станиславский считается самым возрастным теннисистом мира, который участвует в соревнованиях. За это достижение его в июле 2021 года внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
В марте 2021 года уроженцу Харькова исполнилось 97 лет.
Рафаэль Надаль – 20-кратный победитель турниров серии Grand Slam. Кроме испанца, это достижение покорилось Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.
Его считают одним из лучших теннисистов всех времен, а за его триумфальные выступления на грунтовых кортах он получил прозвище Король грунта.
Фото: ITF