П’ята ракетка світу Рафаель Надаль зіграв з 97-річним українським тенісистом Леонідом Станіславським.
Дружній матч відбувся в академії 20-разового переможця турнірів серії Grand Slam на Мальорці.
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Про зустріч повідомили у Twitter на офіційній сторінці Міжнародної тенісної організації (ITF).
— Нещодавно мрії Станіславського втілилися в реальність, коли він зустрів свого кумира, – йдеться у дописі.
These photos are just pic.twitter.com/Q2uV8YvNsI
— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021
Леонід Станіславський вважається найбільш віковим тенісистом світу, котрий бере участь у змаганнях. За це досягнення його у липні 2021 року внесли до Книги рекордів Гіннесса.
У березні 2021 року уродженцю Харкова виповнилося 97 років.
Рафаель Надаль – 20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam. Окрім іспанця це досягнення підкорилося Роджеру Федереру та Новаку Джоковичу.
Його вважають одним із найкращих тенісистів усіх часів, а за його тріумфальні виступи на ґрунтових кортах він отримав прізвисько Король ґрунту.
Фото: ITF