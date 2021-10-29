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Марія Степанюк |

Рафаель Надаль зіграв із 97-річним українським тенісистом

Рафаель Надаль зіграв із Леонідом Станіславським

П’ята ракетка світу Рафаель Надаль зіграв з 97-річним українським тенісистом Леонідом Станіславським.

Дружній матч відбувся в академії 20-разового переможця турнірів серії Grand Slam на Мальорці.

 

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Публикация от Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)

Про зустріч повідомили у Twitter на офіційній сторінці Міжнародної тенісної організації (ITF).

— Нещодавно мрії Станіславського втілилися в реальність, коли він зустрів свого кумира, – йдеться у дописі.

Леонід Станіславський вважається найбільш віковим тенісистом світу, котрий бере участь у змаганнях. За це досягнення його у липні 2021 року внесли до Книги рекордів Гіннесса.

У березні 2021 року уродженцю Харкова виповнилося 97 років.

Рафаель Надаль – 20-разовий переможець турнірів серії Grand Slam. Окрім іспанця це досягнення підкорилося Роджеру Федереру та Новаку Джоковичу.

Його вважають одним із найкращих тенісистів усіх часів, а за його тріумфальні виступи на ґрунтових кортах він отримав прізвисько Король ґрунту.

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Фото: ITF

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