П’ята ракетка світу Рафаель Надаль зіграв з 97-річним українським тенісистом Леонідом Станіславським.

Дружній матч відбувся в академії 20-разового переможця турнірів серії Grand Slam на Мальорці.

Про зустріч повідомили у Twitter на офіційній сторінці Міжнародної тенісної організації (ITF).

— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021