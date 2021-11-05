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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина подала заявку на проведение женского Евро-2025 по футболу

Трофей жіночого Євро УЄФА

Украинская ассоциация футбола подала в УЕФА заявку на проведение женского чемпионата Европы по футболу в 2025 году. Украина подала совместную заявку вместе с Францией, Швейцарией и Польшей.

В УЕФА сообщили, что организация получила пять заявок от восьми футбольных ассоциаций.

Желание провести у себя женское Евро-2025 также выразили футбольные федерации Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Хозяина женского чемпионата Европы-2025 УЕФА выберет в декабре 2022 года.

— УЕФА отреагировал на растущую популярность женского футбола и повысил стандарты проведения соревнования в 2025 году. Претендентам рекомендовано предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 тыс. зрителей, — говорится на сайте УЕФА.

В 2018 году в Украине прошел финал женской Лиги чемпионов в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Тогда победителем стал французский Лион, разгромивший в добавленное время немецкий Вольфсбург (4:1).

Действующими чемпионами Европы по женскому футболу является сборная Нидерландов. В финале Евро-2017 они одолели команду Дании со счетом 4:2. Следующий женский чемпионат Европы-2022 примет Великобритания.

Источники: УАФ, УЕФА

Фото: Getty Images

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