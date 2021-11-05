Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна подала заявку на проведення жіночого Євро-2025 з футболу

Трофей жіночого Євро УЄФА

Українська асоціація футболу подала до УЄФА заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи з футболу у 2025 році. Україна подала спільну заявку разом із Францією, Швейцарією та Польщею.

В УЄФА повідомили, що організація отримала п’ять заявок від восьми футбольних асоціацій.

Бажання провести у себе жіноче Євро-2025 також висловили футбольні федерації Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Господаря жіночого чемпіонату Європи-2025 УЄФА обере у грудні 2022 року.

— УЄФА відреагував на постійно зростаючу популярність жіночого футболу та підвищив стандарти проведення змагання у 2025 році. Претендентам рекомендовано надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 тис. глядачів, – йдеться на сайті УЄФА.

У 2018 році в Україні відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тоді переможцем став французький Ліон, який у доданий час розгромив німецький Вольфсбург (4:1).

Чинними чемпіонами Європи у жіночому футболі є збірна Нідерландів. У фіналі Євро-2017 вони здолали команду Данії з рахунком 4:2. Наступний жіночий чемпіонат Європи-2022 прийме Англія.

Джерела: УАФ, УЄФА

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка