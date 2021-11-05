Українська асоціація футболу подала до УЄФА заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи з футболу у 2025 році. Україна подала спільну заявку разом із Францією, Швейцарією та Польщею.

В УЄФА повідомили, що організація отримала п’ять заявок від восьми футбольних асоціацій.

Бажання провести у себе жіноче Євро-2025 також висловили футбольні федерації Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Господаря жіночого чемпіонату Європи-2025 УЄФА обере у грудні 2022 року.

— УЄФА відреагував на постійно зростаючу популярність жіночого футболу та підвищив стандарти проведення змагання у 2025 році. Претендентам рекомендовано надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 тис. глядачів, – йдеться на сайті УЄФА.

У 2018 році в Україні відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тоді переможцем став французький Ліон, який у доданий час розгромив німецький Вольфсбург (4:1).

Чинними чемпіонами Європи у жіночому футболі є збірна Нідерландів. У фіналі Євро-2017 вони здолали команду Данії з рахунком 4:2. Наступний жіночий чемпіонат Європи-2022 прийме Англія.