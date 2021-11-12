Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что не собирается менять украинское гражданство.

— У меня нет никаких привилегий получать какое-либо другое гражданство. У меня есть резиденция Монако. Во-первых, я всегда буду выступать за Украину, а во-вторых, я в душе украинка, и всегда буду возвращаться на родину – неважно, где я буду проживать, – сказала она.

Элина добавила, что предложений по изменению гражданства хватало.

— В раннем детстве, когда мне было десять лет, мы тренировались в Израиле несколько недель, там были предложения.

Свитолина также поделилась мнением, почему в Украине нет престижных теннисных турниров.

По словам спортсменки, это очень дорогие проекты, а чтобы провести хороший турнир, нужно до $1,5 млн. А также в Украине спонсоры еще не готовы выделять средства на подобные большие соревнования.

В ноябре 2021 года Свитолина впервые за четыре года покинула первую десятку рейтинга WTA. Такой спад в рейтинге произошел из-за того, что WTA разморозила и высчитала очки за выход украинки в финал итогового турнира WTA в 2019 году. На данный момент Элина занимает 15-е место, но остается первой ракеткой Украины.

Источник: Люкс ФМ

Фото: Elina Monfils