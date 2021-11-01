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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Свитолина оставила топ-10 рейтинга WTA впервые за четыре года

Еліна Світоліна

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 14-е место. Украинка вылетела из топ-10 впервые с мая 2017 года.

Такой спад в рейтинге произошел из-за того, что WTA разморозила и высчитала очки за выход украинки в финал Итогового турнира WTA в 2019 году.

Второй ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напоке совершила прыжок и теперь занимает 50-е место — это ее личный рекорд.

Еще одна украинка Ангелина Калинина повторила свой личный рекорд, поднявшись на две строчки, и теперь 57-я в мире.

Топ-100 замыкает украинка Даяна Ястремская, потерявшая 21 позицию, а Леся Цуренко прибавила на 14 пунктов и занимает 113 место.

Рейтинг WTA от 1 ноября 2021 года: Свитолина покинула топ-10

Возглавляет рейтинг WTA австралийская теннисистка Эшли Барти, на втором месте представительница Беларуси Арина Сабаленка, третьей в рейтинге идет Барбора Крейчикова из Чехии.

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Фото: Depositphotos

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