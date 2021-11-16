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Аналитики оценили шансы сборной Украины выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Мария Степанюк редактор ленты
Збірна України

Аналитическая компания Gracenote оценила шансы сборной Украины выйти в стадию плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Команде Александра Петракова дают 23% вероятности того, что она займет второе место в группе D. Шансы сборной Финляндии выйти в плей-офф оценивают в 77%.

Суоми перед заключительным матчем группового этапа отбора идут вторыми в группе после Франции – у них 11 очков, тогда как у сине-желтых – 9 пунктов и третье место.

16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия дома примет команду Франции. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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Для выхода в плей-офф сборной Украины нужно обязательно побеждать в Зенице и надеяться, что финны не обыграют французов. По определенным показателям украинцев может устроить ничья в параллельном матче.

Факты ICTV рассказывали о том, что нужно Украине для выхода в плей-офф, формате стыковых матчей и участниках отборочного раунда.

Фото: УАФ

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