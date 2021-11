Аналитическая компания Gracenote оценила шансы сборной Украины выйти в стадию плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Команде Александра Петракова дают 23% вероятности того, что она займет второе место в группе D. Шансы сборной Финляндии выйти в плей-офф оценивают в 77%.

— UEFA qualifying groups D, E and G will be completed today.

D

2nd place: Finland 77%, Ukraine 23%

E

2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32%

G

Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%

2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12%

— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021