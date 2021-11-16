Аналитическая компания Gracenote оценила шансы сборной Украины выйти в стадию плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Команде Александра Петракова дают 23% вероятности того, что она займет второе место в группе D. Шансы сборной Финляндии выйти в плей-офф оценивают в 77%.

— UEFA qualifying groups D, E and G will be completed today. D

2nd place: Finland 77%, Ukraine 23% E

2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32% G

Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%

2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12% — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021

Суоми перед заключительным матчем группового этапа отбора идут вторыми в группе после Франции – у них 11 очков, тогда как у сине-желтых – 9 пунктов и третье место.

16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия дома примет команду Франции. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Для выхода в плей-офф сборной Украины нужно обязательно побеждать в Зенице и надеяться, что финны не обыграют французов. По определенным показателям украинцев может устроить ничья в параллельном матче.

Факты ICTV рассказывали о том, что нужно Украине для выхода в плей-офф, формате стыковых матчей и участниках отборочного раунда.