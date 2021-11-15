26 ноября в Ньоне состоится жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

Судьба сборной Украины определится завтра, 16 ноября, в Зенице в матче с Боснией и Герцеговиной, где сине-желтых устроит только победа, но все зависит не от нас.

Есть три варианта развития позитивного исхода для сборной Украины:

Украина выигрывает у Боснии и Герцеговины, а Финляндия проигрывает Франции. Тогда будет: Украина будет иметь 12 очков, Финляндия – 11 очков;

Украина выигрывает у Боснии и Герцеговины, Финляндия играет вничью с Францией, забив меньше, чем Украина в параллельном матче;

Украина минимально обыгрывает Боснию и Герцеговину, а Финляндия играет в результативную ничью с Францией.

Победа над Боснией с разницей в два мяча гарантирует вторую позицию Украины при любой ничьей в матче Финляндия – Франция.

Если Украина попадет в стыковые матчи, то наиболее опасным соперником будет сборная Португалии, которая сенсационно отдала прямую путевку на Мундиаль Сербии.

Всего в стыковых матчах примут участие 12 команд: 10, которые займут второе место в группе, и лучшие команды групп Лиги наций, которые не стали первыми или вторыми. Они будут бороться за три путевки на Мундиаль.

Кто квалифицировался в стыковых матчах?

Шотландия (второе место в группе F), Россия (второе место в группе Н), Уэльс и Чехия (второе и третье места группы E – обе выиграли свои группы в Лиге наций), Австрия (победитель группы Лиги наций), Северная Македония (вторая в группе J) и Швеция (вторая группа B).

Кто претендует на место в стыковых матчах?

Также в стыковые матчи попадут Италия или Швейцария из группы С, Финляндия или Украина из группы D, Нидерланды/Турция/Норвегия из группы G, Англия или Польша из группы I.

Формат стыковых матчей на ЧМ-2022

По итогам жеребьевки определятся три ветви плей-офф – в каждой сыграют по четыре команды. Сначала сеяны против несеянных, а затем победители пар между собой.

Украина, если попадет в стыковые матчи, будет точно несеяной.

Сеяне: Португалия – 17, Россия – 16, Швейцария – 15, Швеция – 15, Польша – 14, Уэльс – 14.

Португалия – 17, Россия – 16, Швейцария – 15, Швеция – 15, Польша – 14, Уэльс – 14. Несеянные: Шотландия – 14, Северная Македония – 12, Турция – 12, Финляндия – 11, Австрия и Чехия – через Лигу наций.

Первые матчи плей-офф запланированы на 24-25 марта, следующая стадия – 28-29 марта 2022 года.