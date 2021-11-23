23 ноября киевское Динамо сыграло с мюнхенской Баварией в пятом туре Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на стадионе Олимпийский и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Начали матч игроки Баварии довольно грубо. Уже на первой минуте сфолил Корентен Толиссо, поэтому судье пришлось остановить игру.

Уже через две минуты матч пришлось остановить из-за полураздетого болельщика, который выбежал на поле.

Когда игра продолжилась, попытался открыть счет матча Виталий Миколенко, но защитники Баварии выбили мяч подальше от ворот.

Однако первым забить гол удалось на 14-й минуте игроку Баварии Роберту Левандовски невероятным ударом-ножницами.

Далее судья Халил Умут Мелер решил убедиться в том, что решение было принято правильно, с помощью системы VAR. В конце концов гол Баварии таки засчитали.

После первого гола Бавария вообще взяла под контроль мяч – делали много коротких пасов и разыгрывали небольшие комбинации, ожидая, пока ошибутся соперники.

Далее Георгию Бущану пришлось спасать ворота динамовцев от удара Кингсли Комана, Томаса Мюллера и Лероя Сане.

Но на 42-й минуте с ударом Кингсли Комана голкиперу не удалось ничего поделать. Игрок Баварии ударил в “девятку”, после чего мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

На первой дополнительной минуте закатить мяч попытался и Корентен Толиссо, но тут Георгию Бущану удалось снова выбить мяч.

Исправить ситуацию сразу после начала второго тайма попытался Николай Шапаренко, однако его удар в левый угол ворот легко перехватил Мануэль Нойер.

Не удалось Шапаренко реализовать штрафной со средней дистанции и на 53-й минуте.

Изменить ход матча на 70-й минуте удалось Денису Гармашу. Футболист, получив мяч в штрафной, ударом по центру ворот сделал счет 1:2.

Третий гол на 78-й минуте едва не забил Роберт Левандовски. Игрок Баварии попал в правый угол ворот, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Далее Виктор Цыганков в плотной борьбе попытался замкнуть передачу и пробить по воротам, но мяч тоже пролетел рядом с правой штангой.