Донецкий Шахтер разошелся ничьей с молдавским Шерифом в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли подопечные Роберто Де Дзерби перед свистом на перерыв. Форвард горняков Фернандо воспользовался моментом после паса от Сергея Кривцова и распечатал ворота Георгиоса Атанасиадиса.

Во втором тайме Тете и Михаил Мудрик имели шансы удвоить преимущество, но мяч после удара бразильца коснулся стойки, а с ударом украинца справился голкипер тираспольского клуба.

Однако одержать первую победу в этом розыгрыше ЛЧ на групповом этапе Шахтеру было не суждено. На третьей компенсированной минуте Бобан Николов отыграл гол ударом из-за пределов штрафной.

По итогам шести туров ЛЧ из группы D в плей-офф турнира квалифицировались мадридский Реал (15) и миланский Интер (10). Шериф (7) занял третье место и продолжит выступления в Лиге Европы.

Что касается Шахтера, то дончане набрали всего два очка и заняли четвертое место. Это самый плохой результат в истории клуба на этой стадии.

Ранее горняки становились третьими с тремя очками в сезоне-2015/16 – до этого розыгрыша тот результат был самым плохим по набранным очкам.

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Фото: ФК Шахтер