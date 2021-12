Турнир UFC 269 состоится в ночь на 12 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штате Невада (США). В главном поединке бойцовского вечера в легком весе американец Дастин Порье сразится за пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой,

Но это не единственный титульный бой в этот вечер в рамках турнира. Пояс в сверхлегком весе будет защищать бразильянка Аманда Нуньес в поединке с американкой Джулианной Пеньи.

Начало турнира запланировано на 1:15 по киевскому времени, а основной кард стартует примерно в 5:00.

Отечественные поклонники смешанных единоборств смогут посмотреть бой в прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. В повторе бойцовский вечер турнира UFC 269 можно будет посмотреть в понедельник, 13 декабря, в 14:25 на этом же телеканале или в 2:30 на Setanta Sports+ тоже в понедельник.

Трансляция всего турнира будет доступна на UFC Fight Pass.

По мнению букмекеров, фаворитом боя Оливейра – Порье является американец.

Ставки на победу Порье принимают с коэффициентом 1.66. В то время как успех бразильца Оливейры оценивается котировкой 2.30.

31-летний Оливейра завоевал пояс UFC в легком весе в мае этого года. Последние три боя доказали, что Оливейра действительно заслужил пояс, поскольку его переводной список пополнился громкими именами: Майкл Чендлер, Тони Фергюсон и Кевин Ли. Свою первую защиту Чарльз проведет с рекордом 31-8-1.

