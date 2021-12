Олівейра чи Пор’є? Все про головний титульний бій турніру UFC 269

Турнір UFC 269 відбудеться в ніч проти 12 грудня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штаті Невада (США). В головному поєдинку бійцівського вечора у легкій вазі американець Дастін Пор’є побореться за пояс з бразильцем Чарльзом Олівейрою.

Але це не єдиний титульний бій у цей вечір в межах турніру. Пояс у надлегкій вазі захищатиме бразилійка Аманда Нуньєс у поєдинку з американкою Джуліанною Пеньї.

Початок турніру запланований на 1.15 за київським часом, а основний кард стартує приблизно о 5.00.

Вітчизняні шанувальники змішаних єдиноборств зможуть подивитися бій у прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. У повторі бійцівський вечір турніру UFC 269 можна буде подивитися у понеділок, 13 грудня, о 14.25 на цьому ж телеканалі або о 2.30 на Setanta Sports+ теж у понеділок.

Трансляція всього турніру буде доступна на UFC Fight Pass.

На думку букмекерів, фаворитом бою Олівейра – Пор’є є американець.

Ставки на перемогу Пор’є приймають з коефіцієнтом 1.66. Тоді як успіх бразильця Олівейри оцінюється котируванням 2.30.

31-річний Олівейра завоював пояс UFC у легкій вазі у травні цього року. Останні три бою довели, що Олівейра дійсно заслужив пояс, оскільки його перевожний список поповнився гучними іменами: Майкл Чендлер, Тоні Фергюсон та Кевін Лі. Свій перший захист Чарльз проведе із рекордом 31–8–1.

