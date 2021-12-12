Бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла пояс американке Джулианне Пеньи. Бой прошел в рамках турнира UFC 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене Ti-Mobile.
В начале боя Нуньес считалась безоговорочным фаворитом, в успех американки не верили ни букмекеры, ни эксперты.
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В первом раунде бразильянка их правоту довела. После серии мощных ударов Пенья перевела бой на канвас, но и там Нуньес ничего не давала сделать сопернице.
Во втором раунде американка смогла дать отпор именитой бразильянке. 32-летняя Пенья неожиданно перевела Нуньес в партер, а затем провела удушающий прием. Освободится Аманда не смогла и потерпела сенсационное поражение.
JULIANNA PENA SHOCKED THE WORLD #UFC269 pic.twitter.com/s5HVnHjFNC
— ESPN (@espn) December 12, 2021
Таким образом Джулианна Пенья стала новой чемпионкой UFC в самом легком весе – это самый большой апсет с 2015 года, когда Ронда Роузи неожиданно проиграла Голли Холм.
До этого 33-летняя Аманда Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.