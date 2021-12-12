Оливейра был на грани нокаута, но отстоял титул в бою с Порье на турнире UFC 269

Бразилец Чарльз Оливейра удушающим приемом победил американца Дастина Порье, который является первым номером в рейтинге лучших бойцов в легком весе. Бой прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile.

Бойцы с первых секунд пошли вперед, несколько раз попав друг в друга. Порье бил чаще и удары казались тежелее. Оливейра пытался исправить ситуацию, но оказался прижатым к сетке.

Дастин отрабатывал классические боксерские власти и на четвертой минуте отправил чемпиона в нокдаун. Чарльз сумел уцелеть и даже перешел в контратаку.

Во второй пятиминутке Оливейра быстро перевел претендента в партер, после чего защищаться приходилось уже Порье. Чарльз нанес несколько хороших ударов локтями. Дастин хорошо защищался и бразилец не сумел приблизиться к проведению болезненного или удушающего приема.

Однако, в третьем раунде защита Порье не выдержала. Оливейра в стойке запрыгнул на спину Порье и постепенно дожал – удушающий прием был очень хорош.

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Оливейра проявил чудеса выносливости и умение выживать в сложной ситуации, а вот Порье провалил очередной шанс завоевать пояс, за которым он охотится уже очень долго.