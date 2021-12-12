Аманда Нуньєс - Джуліанна Пенья

Бразилійка Аманда Нуньєс сенсаційно програла пояс американці Джуліанні Пеньї. Бій відбувся в межах турніру UFC 269 у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені Ti-Mobile.

На початку бою Нуньєс вважалася беззаперечним фаворитом, в успіх американки не вірили ані букмекери, ані експерти.

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У першому раунді бразилійка їхню правоту довела. Після серії потужних ударів Пенья перевела бій на канвас, але й там Нуньєс нічого не давала зробити суперниці.

У другому раунді американка змогла дати відсіч іменитій бразилійці. 32-річна Пенья несподівано перевела Нуньєс у партер, а потім провела задушливий прийом. Звільнитися Аманда не змогла і зазнала сенсаційної поразки.

Таким чином Джуліанна Пенья стала новою чемпіонкою UFC у найлегшій вазі – це найбільший апсет з 2015 року, коли Ронда Роузі несподівано програла Голлі Холм.

До цього 33-річна Аманда Нуньєс не програвала у UFC з 2015 року.