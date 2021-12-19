Усик может пропустить реванш с Джошуа и сразу провести бой с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик может пропустить реванш с Энтони Джошуа и вместо этого провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри, который обладает чемпионским поясом по версии WBC.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк в одном из интервью.

— Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа, – сказал он.

По словам промоутера, переговоры на данный момент ведутся сразу с обеими командами, хотя с наибольшей долей вероятности следующим соперником Фьюри будет Диллан Уайт.

Красюк отметил, что WBC еще не издала окончательного приказ о начале переговоров между Тайсоном и Диллианом.

Если все же такое распоряжение будет издано – Фьюри не сможет встретится с Усиком в ближайшее время.

Напомним, в сентябре украинский боксер победил по очкам британца Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Усик победил единогласным решением судей со счетом 117:112, 116:112 и 116:112.

В заключительном, двенадцатом, раунде в последние 20 секунд Усик был близок к тому, чтобы отправить британца в нокаут, но Джошуа спасли канаты и финальный гонг.

Источник: XSPORT