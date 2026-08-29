За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 242 боевых столкновения. Враг нанес 77 авиационных ударов, сбросив 284 управляемых авиабомба. Также захватчики применили 9213 дронов-камикадзе и совершили 2987 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 29 августа 2026

Ситуация в Украине на 29 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили один вражеский штурм.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак в районе Старицы, а также в направлениях Захаровки, Охримовки и Волоховки.

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На Купянском направлении враг однажды атаковал в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Шейковки, Грековки и Ставков.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмов в районах Закотного и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях населенных пунктов Заповедное и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки в районах Константиновки, Ильиновки и Новоселовки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 41 атаку в районах Котлиного, Сергеевки и Молодецкого, Торецкого, Софиевки, Свободного, Доброполья, Новогришиного, Удачного, Муравки, Беляковки и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Малиевка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции в районе Горького, а также в направлениях Долинки, Копанов и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед по Красногорскому и Новопавловке.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери врага на 29 августа 2026 года

личного состава – около 1 485 200 (+1 420) человек;

танков – 12 310 (+3);

боевых бронированных машин – 25 241 (+4);

артиллерийских систем – 48 774 (+25);

РСЗО – 2 070 (+3);

средств ПВО – 1 593 (+0);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360);

крылатых ракет – 5 060 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318);

специальной техники – 4 608 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 648-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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