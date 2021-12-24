В спорте 2021 стал отдушиной после того, как мир оказался беспомощным в 2020-м перед пандемией коронавируса. Год назад спортсмены тренировались в домашних условиях, а поклонники спорта некоторое время смотрели свои любимые матчи и поединки в записи.

В этом году мир спорта обрел новое дыхание после затяжной паузы и подарил поклонникам огромное количество незабываемых моментов.

Состоялись перенесенные чемпионат Европы по футболу, летние Олимпийские и Паралимпийские игры. На Евро-2020 наши футболисты смогли дойти до четвертьфинала, а в Токио – украинские паралимпийцы взяли 98 наград. Еще более приятно, что наш паралимпиец, пловец Максим Крипак, завоевав семь медалей, из которых пять золотых, стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020.

Но и после крупных спортивных турниров, наши спортсмены еще не раз поднимались на пьедесталы почета.

Факты ICTV подвели итоги в спорте в 2021 году и собрали их в одной ссылке, куда добавили яркие фото моментов, уже ставших историей, а также видео.