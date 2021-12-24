Підсумки року у спорті 2021

У спорті 2021 рік став віддушиною після того, як світ виявився безпомічним у 2020-му перед пандемією коронавірусу. Рік тому спортсмени тренувалися у домашніх умовах, а шанувальники спорту певний час дивилися свої улюблені матчі та поєдинки хіба у записі.

Цьогоріч світ спорту отримав нове дихання після затяжної паузи і подарував шанувальникам величезну кількість незабутніх моментів.

Відбулися перенесені чемпіонат Європи з футболу, літні Олімпійські та Паралімпійські ігри. На Євро-2020 наші футболісти змогли дійти до чвертьфіналу, а у Токіо – українські паралімпійці взяли 98 нагород. Ще більш приємно, що наш паралімпієць, плавець Максим Крипак виборовши сім медалей, з яких п’ять золоті, став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020.

Але й після великих спортивних турнірів, наші спортсмени ще не раз підіймалися на п’єдестали пошани.

Факти ICTV підбили підсумки у спорті у 2021 році і зібрали їх в одному посиланні, куди додали яскраві фото моментів, що вже стали історією, а також відео.