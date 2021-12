Недавно открытая статуя футболиста Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду стала причиной критики в Индии.

Постамент весом 410 кг был установлен в Калангуте в западном штате Гоа, где игрок красных дьяволов очень популярен. В то же время, Гоа является бывшей португальской колонией, которая 60 лет назад была присоединена к Индии.

On Tuesday, a statue of Portugal and Manchester United forward Cristiano Ronaldo was unveiled in India’s western state of Goa. The golden figure showing Ronaldo kicking a ball is designed to inspire youth and take soccer to the next level in the state. pic.twitter.com/xuHvnUn1tA

Некоторые жители в индийском штате считают установление постамента оскорбительным. Дело в том, что 60 лет назад Гоа стал независимым от португальского правления. Это случилось спустя 14 лет после того, как остальная Индия стала независимой от Британии.

Другие противники установки постамента Роналду утверждают, что следовало почтить местных футболистов, тем более что среди бывших и нынешних членов национальной сборной Индии есть гоанцы.

Газета Times of India сообщила, что во время церемонии открытия статуи некоторые люди размахивали черными флагами в знак протеста.

Местный депутат от правящей партии Бхаратия Джаната (BJP) Майкл Лобо опубликовал в Twitter свою фотографию со статуей, сказав, что она была установлена ​​”по просьбе нашей молодежи“, чтобы вдохновить их “поднять футбол на большие высоты”. Сам Роналду пока никак не прокомментировал открытие пьедестала.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021