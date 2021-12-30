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Факты / Спорт

Это святотатство! Золотая статуя Криштиану Роналду разгневала жителей Гоа

Мария Степанюк редактор ленты
Криштиану Роналду

Недавно открытая статуя футболиста Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду стала причиной критики в Индии.

Постамент весом 410 кг был установлен в Калангуте в западном штате Гоа, где игрок красных дьяволов очень популярен. В то же время, Гоа является бывшей португальской колонией, которая 60 лет назад была присоединена к Индии.

Некоторые жители в индийском штате считают установление постамента оскорбительным. Дело в том, что 60 лет назад Гоа стал независимым от португальского правления. Это случилось спустя 14 лет после того, как остальная Индия стала независимой от Британии.

— Установить в этом году статую португальскому футболисту – святотатство. Мы осуждаем это. У Гоа есть много борцов за свободу, которых это оскорбило, – сказал активист Гуру Широдкар.

Другие противники установки постамента Роналду утверждают, что следовало почтить местных футболистов, тем более что среди бывших и нынешних членов национальной сборной Индии есть гоанцы.

— Был очень разочарован, когда услышал о статуе Роналду. Научитесь гордиться нашими собственными легендами, как Самир Наик и Бруно Коутинью, — сказал местный житель информационному агентству IANS.

Газета Times of India сообщила, что во время церемонии открытия статуи некоторые люди размахивали черными флагами в знак протеста.

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Местный депутат от правящей партии Бхаратия Джаната (BJP) Майкл Лобо опубликовал в Twitter свою фотографию со статуей, сказав, что она была установлена ​​”по просьбе нашей молодежи“, чтобы вдохновить их “поднять футбол на большие высоты”. Сам Роналду пока никак не прокомментировал открытие пьедестала.

Самым популярным видом спорта в Индии остается крикет, но в ряде регионов, в частности в штатах Гоа и Керала, очень популярна английская Премьер-лига, представителем которой сейчас является 36-летний Криштиану.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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