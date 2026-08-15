Киево-Печерская лавра – крупнейшая православная святыня мира, она киевская. Осознание этого “ломает логику” российской пропаганды”, потому что Москва была построена отсюда.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в день празднования 975-летия Лавры.

Киево-Печерская лавра опровергает российские манипуляции

— Лавра – крупнейшая православная святыня мира, и ломается вся ветвь российской пропаганды, если ты это осознаешь. Отсюда пошло все. И Москва отсюда была построена. Все отсюда пошло, не наоборот. А если жить в их (российской, — Ред.) парадигме, то всего этого не должно существовать. Потому что по их пониманию Украину Ленин создал, а это не укладывается в то, что почти тысяча лет Лавре, — отметил Буданов.

Он считает, что Кремль еще определенное время будет пытаться прибегать к манипуляциям относительно Лавры, однако этой святыне 975 лет, поэтому очевидно, “кто откуда пошел”.

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Буданов напомнил, что Лавра “всегда была святыней православия, и такой и остается”.

— Никакой политики не может быть в таких вещах. И никакого “русского мира”, – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, в Киеве в день Успения Пресвятой Богородицы состоялась торжественная государственно-церковная церемония, посвященная 975-летию Киево-Печерской лавры.

Во время мероприятия президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество активизировать усилия для сохранения украинского культурного и духовного наследия, которое подвергается угрозам из-за российской агрессии.

Глава государства напомнил, что Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре 15 июня. По словам Зеленского, такие действия — проявление ничтожности.

Президент призвал увеличить количество украинских святынь, представленных в перечне всемирного наследия ЮНЕСКО.

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