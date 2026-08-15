В субботу, 15 августа, умерла Дария Алешкина — художница, которая возрождала и популяризировала украинское искусство вытинанки в мире. Работы художницы экспонировались на выставках в 22 странах.

Трагическую новость сообщил муж Дарьи, музыкант Гордей Старух.

Во Львове внезапно умерла Дарья Алешкина

— Сегодня моя любящая жена, и мать троих моих детей, художница мирового уровня внезапно отошла в мир иной, — написал он в Facebook.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что “Львовщина и вся наша держава потеряла чрезвычайно талантливую художницу, которая своим творчеством сочетала украинскую традицию с современным искусством”.

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— Ее вытинанки знают далеко за пределами Украины. В них оживает наша культура, память, символы и красота, которую Дария умела увидеть и передать другим. Ее работы помогают людям в разных странах открывать для себя богатство нашей культуры, — добавил он.

Художнице было 44 года. Гордей Старух сообщил, что о месте и времени прощания с Дарьей напишет позже.

Что известно о Дарье Алешкиной

Дарья родилась в Киеве в семье украинских скульпторов Олексы и Людмилы Алешкиных. Детство художницы прошло на Виннитчине, в селе Букатинка Могилев-Подольского района.

Высшее образование она получила во Львовской национальной академии искусств по специальности Монументально-декоративная скульптура.

Художница была известна возрождением и популяризацией древнего украинского ремесла вытинанки. Она создавала ажурные панно высотой до пяти метров.

Работы художницы демонстрировали на выставках в Польше, Германии, Франции, Южной Корее, Канаде, США, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Чехии, Дании и других странах.

Произведения Дарии Алешкиной украшали штаб-квартиру ООН в Швейцарии. Она сотрудничала с ювелирным брендом Cartier и французским декоратором Изабель Даэрон.

Фото: Гордей Старух

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