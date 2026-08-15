Туск заявил, что Польша укрепила границы с Россией и Беларусью
- Польша усилила восточную границу с Россией и Беларусью.
- Премьер-министр Дональд Туск заявил об угрозе нелегальной миграции.
Польша усиливает границу из-за угрозы нелегальной миграции из России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.
Польша усиливает границу с Россией и Беларусью
Глава польского правительства во время военного парада в Гдыне в субботу, 15 августа, отметил, что Польша укрепила восточную границу, сделав ее безопаснее и более защищенной.
— Сегодня мы с гордостью сообщаем об этом всему миру, но прежде всего тем, кто хотел бы незаконно пересечь или нарушить наши границы, – заявил Туск.
Польский премьер подчеркнул, что без официального разрешения государства никто не сможет попасть на территорию страны.
Он отметил, что для усиления границы Польша привлекла тысячи пограничников и военнослужащих и потратила миллиарды злотых налогоплательщиков.
— Сегодня граница Польши – восточная граница с Россией и Беларусью – это закрытая граница, через которую на самом деле никто не имеет шанса просочиться, – подчеркнул Туск.
Напомним, в марте Польша продлила временный контроль на границе с Германией и Литвой до октября 2026 года. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы нелегальной миграции.
Проверки проводились более чем в 60 пунктах. К контролю привлекли сотрудников пограничной службы, полиции и Сил территориальной обороны.
В польском правительстве отметили, что усиление проверок связано с угрозой нелегальной миграции.