Польша усиливает границу из-за угрозы нелегальной миграции из России и Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

Польша усиливает границу с Россией и Беларусью

Глава польского правительства во время военного парада в Гдыне в субботу, 15 августа, отметил, что Польша укрепила восточную границу, сделав ее безопаснее и более защищенной.

— Сегодня мы с гордостью сообщаем об этом всему миру, но прежде всего тем, кто хотел бы незаконно пересечь или нарушить наши границы, – заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что без официального разрешения государства никто не сможет попасть на территорию страны.

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Он отметил, что для усиления границы Польша привлекла тысячи пограничников и военнослужащих и потратила миллиарды злотых налогоплательщиков.

— Сегодня граница Польши – восточная граница с Россией и Беларусью – это закрытая граница, через которую на самом деле никто не имеет шанса просочиться, – подчеркнул Туск.

Напомним, в марте Польша продлила временный контроль на границе с Германией и Литвой до октября 2026 года. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы нелегальной миграции.

Проверки проводились более чем в 60 пунктах. К контролю привлекли сотрудников пограничной службы, полиции и Сил территориальной обороны.

В польском правительстве отметили, что усиление проверок связано с угрозой нелегальной миграции.

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