Лунин с Реалом взял реванш за поражение от Алькояно в Кубке Испании

Мадридский Реал на выезде одолел Алькояно в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Встреча прошла в городе Алькой на стадионе Эль Коллао и завершилась победой королевского клуба со счетом 3:1.

В стартовом составе галактикоса впервые за год вышел украинский голкипер Андрей Лунин. В первом тайме ему пришлось несколько раз вступать в игру.

Опасный момент у ворот мадридцев случился на 35-й минуте. Андрей в кошачьем прыжке дотянулся до мяча после удара Карлоса Бланко Морено и переправил круглого на угловой. Работы украинцу прибавляла далеко не надежная игра Начо и Марсело.

Перед свистком на перерыв счет во встрече открыл Эдер Милитао – он головой переправил мяч в сетку соперников. Но этот гол был скорее удачей, ведь Реал провел тайм почти без моментов – баллом заправляли хозяева поля.

Во втором тайме моментов у ворот Алькояно не увеличилось, но пожар у ворот Лунина затих. Впрочем, удержать украинцу свои ворота замке не удалось. Хавбек хозяев Дани Вега закрутил в девятку – Лунин лишь задел мяч, но спасти не смог.

Впрочем, сливочным все же удалось выйти вперед после гола Марко Асенсио, который дальним ударом после рикошета поразил сетку ворот. Точку во встрече поставил вышедший на замену Иско, но в протоколе это взятие ворот переписали как автогол Хосе Хуана.

Благодаря победе Реал вышел в 1/8 финала Кубка Короля. В январе прошлого года королевский клуб потерпел сенсационное фиаско на этой же стадии против этого же клуба.