Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года.

Как и в предыдущем рейтинге за год, первое место досталось японской теннисистке Наоми Осаке, которая заработала $57,3 млн.

Из этой суммы $55 млн она получила по контрактам со спонсорами относительно призовых на турнирах, в прошлом году она заработала лишь $2,3 млн.

Второе и третье места заняли сестры Уильямс. Серена Уильямс заработала на призовых только $900 тыс., но от спонсоров получила еще $45 млн. Ее сестра Винус за год обогатила свой кошелек на $11,3 млн, из которых всего $300 тыс. призовых.

Также в рейтинг самых оплачиваемых спортсменок по версии Forbes попали:

гимнастка Симона Байлз (США) – $10,1 млн;

(США) – $10,1 млн; теннисистка Гарбинье Мугуруса (Испания) – $8,8 млн;

(Испания) – $8,8 млн; гольфистка Джин Янг Ко (Южная Корея) – $7,5 млн;

(Южная Корея) – $7,5 млн; бадминтонистка Пусарла Венката Синдху (Индия) – $7,2 млн;

(Индия) – $7,2 млн; теннисистка Эшли Барти (Австралия) – $6,9 млн;

(Австралия) – $6,9 млн; гольфистка Нелли Корда (США) – $5,9 млн;

(США) – $5,9 млн; баскетболистка Кэндис Паркер (США) – $5,7 млн.

По итогам 2020 года в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира попала украинка Элина Свитолина. Она заняла девятое место с доходом в $6,1 млн.

В прошлый раз в рейтинг попали только теннисистки, а возглавила его тоже Наоми Осака, заработавшая $37,4, вторая строчка была за Сереной Уильямс ($36 млн), а на третьей — австралийка Эшли Барти ($13,1 млн).