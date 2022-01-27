От бронзы Цербе до золота Абраменко: история побед украинцев на зимних Играх

В Пекине 4 февраля стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры-2022. Соревнования продлятся до 20 февраля, когда состоится официальная церемония закрытия.

На Олимпиаде в китайской столице 45 спортсменов от Украины будут сражаться за награды в 12 видах спорта. Наших представителей не будет только в трех видах: конькобежном спорте, хоккее и керлинге.

Всего за годы независимости украинцы на зимних Играх завоевали восемь разных наград: три золота, одно серебро и четыре бронзы.

Факты ICTV предлагают вспомнить наших зимних олимпийских чемпионов и призеров, которые в разные годы подарили нам невероятные эмоции благодаря своим выступлениям.

Оксана Баюл (золото)

Лиллехаммер-1994: фигурное катание

Именно Баюл завоевала для Украины первое олимпийское золото в истории независимости Украины. Во время Олимпиады в норвежском Лиллехаммере ей было всего 16 лет.

На играх Оксана исполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания под музыку Петра Чайковского. Первая часть была лирической, украшенной изящной комбинацией спиралей, вторая часть получилась очень эмоциональной, бурной. После короткой программы Баюл была второй, уступая американке Нэнси Кэрриган.

Во время произвольной программы Баюл сменила в конце номер и за 15 секунд до конца выполнила каскад двойной аксель — двойной тулуп. Четверо из девяти судей отдали победу Кэрриган, еще четверо – Баюл. Все решил немецкий судья Ян Хоффманн, выведший на первое место Оксану.

Во время церемонии награждения случился курьез. Поднятия украинского флага пришлось ждать 45 минут — потому что у организаторов не оказалось гимна Украины. Организаторы предложили поставить вместо него либо гимн СССР, либо РФ, или же олимпийский гимн, но украинская делегация отказалась. У одного из делегатов украинских фигуристов в отеле была кассета с украинским гимном, поэтому за ней туда и помчались. В конце концов в тот день впервые прозвучал украинский гимн на Олимпиаде.

Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная (золото)

Сочи-2014: биатлон, эстафета

На Олимпиаде в Сочи женская сборная Украины по биатлону выиграла первую для Украины золотую медаль в эстафетной гонке на Играх.

На первом этапе за Украину бежала Вита Семеренко, после первой стрельбы вышедшая в лидеры вместе с россиянкой Яной Романовой. Во второй стрельбе она допустила один промах, но вышла на дистанцию ​​второй, а на передаче эстафеты была третьей.

На втором этапе выступала Юлия Джима. Она после первой стрельбы без промаха ушла на дистанцию ​​первой, а после чистой второй стрельбы передала эстафету как лидер. Третьей бежала Валентина Семеренко. После первой стрельбы она удержала лидерство, но вторая у нее не сложилась, и ей понадобились три дополнительных патрона. Однако Елене Пидгрушной Валентина Семеренко передала эстафету первой.

Капитан украинской сборной отстреляла первую стрельбу с одним дополнительным патроном и ушла на дистанцию ​​из рубежа с отрывом от россиянки Вылухиной. Вторую стрельбу Пидгрушная отстреляла без промаха и вышла на дистанцию ​​лидером, выиграв золотые медали.

Александр Абраменко (золото)

Пхенчхан-2018: фристайл, акробатика

На зимней Олимпиаде в Южной Корее фристайлист Александр Абраменко завоевал первую и единственную для Украины золотую медаль. Это первое золото для Украины во фристайле в истории.

В суперфинале соревнований по лыжной акробатике Александр выполнил прыжок Back Full-Full-Double Full и набрал лучшую сумму баллов — 128,51, опередив китайца Цзя Цзуньяна и россиянина Илью Бурова.

Благодаря золоту Абраменко Украина заняла 21-е место в неофициальном медальном зачете.

Елена Петрова (серебро)

Нагано-1998: биатлон

Биатлонистка Елена Петрова стала единственной украинкой, которая смогла подняться на пьедестал Олимпиады в японском городе Ногано.

Олимпийское серебро Петрова завоевала в индивидуальной гонке на 15 км, уступив лишь представительнице Болгарии Екатерине Дафовски.

Петрова – одна из самых титулованных украинских биатлонисток. Кроме серебра в Ногано, она — многократный призер чемпионатов мира, а также многократный чемпион и призер этапов Кубка мира.

Валентина Цербе

Лиллехаммер-1994: биатлон

Если Баюл завоевала первое золото на Играх в истории Украины, то Цербе стала первой, кто принес олимпийскую медаль в копилку Украины.

Как вспоминала сама Цербе в одном из интервью, эта “награда была получена вопреки, а не благодаря”. Спортсменке пришлось выступать на чужих лыжах, без личного тренера, переводчика и массажиста.

Бронзовую медаль биатлонистка завоевала в спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, уступив канадке Мириам Бедар и белоруске Светлане Парамигиной.

Лилия Ефремова

Турин-2006: биатлон

Спортсменка завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Турине в спринтерской гонке на 7,5 км. Она уступила только представительнице Франции Флоранс Баверель-Робер и шведке Анне-Карин Олафссон.

Эту медаль украинки чувашского происхождения можно считать скорее неожиданностью. Ведь до подиума в Турине Лилия ни разу не заезжала на пьедестал почета, демонстрируя достаточно скромные результаты на этапах Кубка мира и чемпионатов мира.

Елена Грушина и Руслан Гончаров

Турин-2006: фигурное катание

Это была третья Олимпиада для пары Грушина — Гончаров, а Игры в Турине должны были стать последним большим стартом в карьере фигуристов.

После обязательной программы украинский дуэт занимал пятое место, но после оригинального танца и свободной программы Грушина и Гончаров взяли бронзу. Для того чтобы обогнать американский дуэт Бейбл — Агосто, им не хватило 22 сотых балла.

Вита Семеренко

Сочи-2014: биатлон

Бронзовая медаль Виты Семеренко стала первой для сборной Украины на 22-й зимней Олимпиаде в Сочи. Награду украинка взяла в спринтерской гонке на 7,5 км.

Ее результат на 21,7 секунды отстал от результата золотой медалистки Анастасии Кузьминой из Словакии. Серебряная медаль — у россиянки Ольги Вилухиной.