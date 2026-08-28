Украина намерена увеличить производство дальнобойных дронов до тысячи единиц в день, чтобы отвечать на российские атаки.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 28 августа.

Украина увеличит производство далекобойных дронов

Во время сегодняшнего заседания Ставки президент поручил украинскому оборонно-промышленному комплексу существенно нарастить производство дронов, предназначенных для дальнобойных ударов по территории РФ.

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— Задача: тысяча дронов для дальнобойных санкций в день против России, сейчас в среднем 300 плюс наших дальнобойных санкций. Должно быть больше. Вполне конкретная цель есть, и выполним эту задачу, — отметил Зеленский.

По его словам, Россия усилила террор и начала массово использовать реактивные Шахеды. Постоянные атаки происходят в Киеве, Харькове, Запорожье, на Сумщине, Черниговщине, Днепропетровщине, Херсонщине и Киевщине.

— Важно, чтобы было существенное ускорение по производству перехватчиков, именно против таких реактивных Шахедов, чтобы наши дипстрайки давали России больше ощущения их ответственности за выбор продолжать эту войну, — добавил президент.

Глава государства отметил, что систематические удары Сил обороны по российским объектам уже имеют ощутимый экономический и логистический эффект.

В РФ сократились запасы и экспорт бензина, возникли значительные проблемы с логистикой. Россия впервые в истории начала импортировать бензин и направляет бюджетные средства на поддержку нефтяных компаний.

Зеленский подчеркнул, что потери России будут расти, если Москва продолжит отказываться от нормальных переговоров по завершению войны.

Напомним, в ночь на 26 августа Силы обороны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городе Кстово Нижегородской области.

Тогда ВСУ поразили 16 военных и инфраструктурных объектов на территории России. Среди них были НПЗ, аэродромы и ракетное подразделение.

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